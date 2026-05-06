Dopo aver subito un’operazione, l’ex presidente del consiglio è tornato a casa e ha ripreso le sue attività. Si sta concentrando sul progetto Nova, per il quale si prepara a presentare nuove proposte. Sono stati aperti cento spazi dedicati alla democrazia, destinati a favorire il confronto e la partecipazione pubblica. La sua ripresa avviene in un momento di attivismo crescente legato a questa iniziativa.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la convalescenza di Conte l'organizzazione delle giornate Nova?. Quali proposte concrete presenteranno i cento nuovi spazi per la democrazia?. Come risponderà il Movimento ai rincari che colpiscono il potere d'acquisto?. Perché la strategia politica si concentra proprio sui bisogni economici attuali?.? In Breve Organizzazione di 100 spazi per la democrazia previsti per il 16 e 17 maggio.. Focus su rincari e stipendi durante le giornate Nova di metà maggio.. Programmazione politica legata alle difficoltà economiche dei cittadini in questo periodo storico.. Dopo una settimana di stop forzato, Giuseppe Conte è rientrato nella propria abitazione comunicando che l’intervento chirurgico subito è andato a buon fine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte rientra a casa dopo l’operazione: già operativo per Nova

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