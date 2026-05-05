Dopo aver subito un intervento chirurgico, il calciatore torna in campo e si sottopone ai test finali per valutare il suo stato di salute. La sua presenza potrebbe influenzare le decisioni tattiche del team nelle ultime partite della stagione. Le tempistiche indicate prevedono un rientro in campo nelle prossime settimane, in modo da poter partecipare alle sfide decisive. Restano da vedere come il suo recupero procederà e quale sarà il suo impatto sul finale di campionato.

? Cosa scoprirai Come influirà il ritorno di Aboukhlal sulle scelte tattiche del finale?. Quali sono le tempistiche previste per il suo rientro in campo?. Chi sono gli altri tre giocatori sotto osservazione medica oggi?. Quando torneranno disponibili Pedersen e Adams per la sfida contro Sassuolo?.? In Breve Aboukhlal ha subito revisione artroscica ad Amsterdam all'inizio di aprile.. Pedersen e Adams puntano al recupero per la sfida contro Sassuolo.. Zapata e Ismajli restano sotto monitoraggio dello staff sanitario.. D'Aversa ha guidato l'allenamento prima della commemorazione a Superga.. Zakaria Aboukhlal è tornato a Torino il 4 maggio, rientrando al Filadelfia dopo l’intervento subito ad Amsterdam per risolvere i problemi al ginocchio destro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, Aboukhlal rientra dopo l’operazione: test per il finale

Notizie correlate

Torino, Aboukhlal frena: D'Aversa spera di recuperarlo per il MilanContinua il lavoro di preparazione dei granata al Filadelfia in vista della sfida di venerdì all’Olimpico Grande Torino contro il Parma, per il 29°...

Aboukhlal, intervento al ginocchio destro: il comunicato del TorinoIl Torino ieri ha reso noto che "Zakaria Aboukhlal è stato sottoposto a una revisione artroscopica del ginocchio destro, per valutare e risolvere le...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: I convocati del Torino per l’Inter: la scelta su Zapata. Out Anjorin e Aboukhlal; Le probabili formazioni di Torino-Inter (Serie A).

Si rivede Aboukhlal, dopo quasi un mese torna al FiladelfiaIl 7 granata è stato sottoposto a un intervento in artroscopia ad Amsterdam che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un mese ... toro.it

Infortunati Torino: Zapata, Adams, Ismajli, Pedersen, Anjorin e Aboukhlal, chi recupera per la 36^ giornataArrivano nuovi aggiornamenti dall'infermeria granata per quel che riguarda gli infortunati del Torino. Stando alle ultime ... fantamaster.it

Il direttore del Museo D’Arte Orientale di Torino: "La prossima installazione la farà il pubblico" - facebook.com facebook

Sono disponibili le date e le sedi degli appuntamenti con le consulenze professionali in biblioteca per la primavera 2026 con Notai, Avvocati, Geometri, Commercialisti e Ingegneri. Per informazioni e prenotazioni: bct.comune.torino.it/programmi-prog… x.com