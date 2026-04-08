Conte in Nazionale? De Laurentiis si cautela così l’indiscrezione è clamorosa

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina della nazionale italiana rimane incerto, con le sue dichiarazioni che continuano a suscitare discussioni. Nel frattempo, fonti vicine al club hanno riferito che le squadre interessate hanno iniziato a valutare alcune opzioni senza annunci ufficiali. Alfredo Pedullà ha confermato che ci sarebbero stati contatti riservati per individuare possibili sostituti, mentre le decisioni ufficiali non sono ancora state prese.

Con il futuro di Antonio Conte incerto, con le sue stesse parole sulla Nazionale che continuano ad alimentare il dibattito, Alfredo Pedullà ha anticipato che il club azzurro si sarebbe già mosso in silenzio per esplorare alternative concrete. E uno dei nomi coinvolti sarebbe quello di Roberto De Zerbi, che ha appena firmato col Tottenham. Il sondaggio con De Zerbi prima del Tottenham. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe avviato un dialogo esplorativo con De Zerbi prima che l’allenatore bresciano si accasasse al Tottenham. Un sondaggio, non una trattativa vera e propria, ma un segnale di come la dirigenza partenopea stesse già ragionando su alternative a Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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CONTE FA ESPLODERE LA POLEMICA - DE LAURENTIIS LA SPEGNE IN UN TWEET

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