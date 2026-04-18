Un incontro tra il tecnico e il presidente del club è stato programmato prima della conclusione della stagione, con una possibile data subito dopo la partita contro la Cremonese. La riunione, secondo fonti sportive, è stata anticipata rispetto alle previsioni iniziali e si svolgerà prima della fine del campionato. Nessun dettaglio su eventuali temi trattati o decisioni attese.

Conte e De Laurentiis anticipano il faccia a faccia decisivo: secondo il Corriere dello Sport, l’incontro si terrà prima della fine della stagione, probabilmente dopo Cremonese. Conte-De Laurentiis: quando arriva la riunione. Il summit tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte non attenderà la fine della stagione regolare. Come rivela il Corriere dello Sport, il patron e l’allenatore leccese si siederanno a tavolo per discutere il futuro della loro collaborazione ben prima del previsto. Parteciperanno anche il direttore sportivo Manna e l’amministratore delegato Chiavelli. L’ipotesi più credibile fissa l’appuntamento dopo la partita contro la Cremonese, ma i giorni compresi tra la gara odierna e quella di venerdì rimangono ancora in gioco.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, anticipato il summit decisivo: quando avverrà l’incontro con De Laurentiis

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