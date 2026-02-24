Walter muore a cena al ristorante | Soffocato da un boccone Un medico ha provato la manovra di Heimlich ma non è riuscita

Walter perde la vita durante una cena al ristorante Gialdini di Montecatini, a causa di un boccone che lo ha soffocato. Un medico presente sul posto ha tentato invano di liberarlo con la manovra di Heimlich, senza successo. La tragedia si è verificata mentre Walter si godeva una serata tra amici, senza alcun segnale di imminente problema. La sua morte ha lasciato tutti sbigottiti e senza parole.

Montecatini, 24 febbraio 2026 – Stava trascorrendo una tranquilla serata al ristorante Gialdini, in via Biscolla, quando, all’improvviso, ha iniziato a soffocare per un boccone andato di traverso. Walter Spadoni, 69 anni, residente a Ponte Buggianese, ha perso la vita così, lunedì, nonostante la presenza di un medico in sala. Quest’ ultimo, resosi subito conto della situazione, ha provato a eseguire una manovra di Heimlich per fargli sputare il cibo. Purtroppo non c’ è stato nulla da fare e Spadoni ha perso la vita. Una tragedia terribile che ha colpito un uomo intento a passare una serata senza pensieri a cena fuori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

