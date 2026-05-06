Consumo cannabis in aumento | le conseguenze per la salute

Negli ultimi mesi si è registrato un aumento nel consumo di cannabis, in particolare tra coloro che la utilizzano come aiuto per dormire. Gli esperti sanitari hanno diffuso nuovi avvertimenti riguardo agli effetti a lungo termine di questa pratica, sottolineando che i rischi per la salute potrebbero essere più gravi di quanto si pensasse in precedenza. I dati più recenti mostrano un incremento di utilizzo e preoccupazioni legate alle conseguenze di questa scelta.

Chi ricorre alla marijuana come rimedio per dormire la notte si trova ora di fronte a nuovi avvertimenti da parte degli esperti sanitari, poiché i dati più recenti suggeriscono che gli effetti a lungo termine potrebbero essere più preoccupanti di quanto molti si aspettino. Secondo dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità e dal rapporto OsMed dell’Agenzia Italiana del Farmaco, in Italia una quota rilevante della popolazione adulta riferisce difficoltà legate al sonno, e si stima che circa il 10–15% utilizzi con una certa regolarità aiuti per dormire nell’arco di un mese. Tra questi, circa il 6–7% ricorre a farmaci su prescrizione, in...🔗 Leggi su Newsner.it

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The Hypocrisy of Medical Cannabis in the UK | Macky Rant Incoming! This is a Joke! 420 News #8

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