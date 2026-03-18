Cannabis terapeutica e salute mentale | le prove scientifiche non convincono

Da cultweb.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uso della cannabis terapeutica sta aumentando in diversi paesi occidentali come USA, Canada e Australia, dove sempre più persone ricorrono a questa sostanza per affrontare ansia, PTSD e disturbi del sonno. Tuttavia, le evidenze scientifiche a supporto della sua efficacia e sicurezza restano limitate e non convincono appieno gli esperti. La questione continua a suscitare dibattiti tra professionisti e utenti.

L’ uso medico della cannabis è in costante crescita in molti paesi occidentali – USA, Canada e Australia in testa – e sempre più pazienti la scelgono per gestire ansia, disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e problemi di sonno. Ma le prove scientifiche reggono davvero il peso di queste aspettative? Secondo una grande revisione appena pubblicata su The Lancet, la risposta è: per lo più no. La più ampia analisi mai realizzata sul tema, basata su 54 studi clinici randomizzati condotti tra il 1980 e il 2025, conclude che non esistono prove solide a sostegno dell’efficacia della cannabis terapeutica nel trattamento di disturbi mentali come depressione, ansia e PTSD. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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