Le bevande alla cannabis aiutano a ridurre il consumo di alcol

Uno studio della University at Buffalo ha scoperto che le bevande alla cannabis aiutano le persone a bere meno alcol. La ricerca ha coinvolto circa 200 partecipanti che hanno sostituito alcune delle loro bevande alcoliche con cocktail infusi con cannabis. I risultati mostrano che chi ha scelto queste bevande ha ridotto significativamente l’assunzione di alcol nel corso delle settimane.

Un nuovo studio condotto dalla University at Buffalo suggerisce che le bevande infuse con cannabis potrebbero rappresentare un’alternativa concreta per chi desidera diminuire il consumo di alcol. Secondo i risultati della ricerca, molte persone che hanno iniziato a consumare drink a base di cannabis hanno dichiarato di aver ridotto sensibilmente la quantità di alcol assunta ogni settimana, arrivando in alcuni casi a dimezzarla. Non solo: quasi due terzi degli intervistati hanno affermato di aver diminuito o addirittura interrotto del tutto il consumo di bevande alcoliche dopo aver introdotto le bevande alla cannabis. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Le bevande alla cannabis aiutano a ridurre il consumo di alcol Giovani e alcol: cresce il “zebra striping”, alternanza tra bevande per un consumo più consapevole e sicuro.Il fenomeno dello “zebra striping” tra i giovani nasce dall’intento di bere in modo più responsabile, alternando drink diversi per ridurre i rischi. Smetti di bere per un mese: cos’è Dry January, l’iniziativa che mira a far ridurre il consumo di alcolDry January è un’iniziativa internazionale che invita a sospendere il consumo di alcol per tutto il mese di gennaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Negli Usa è boom di analcolici alla cannabisNegli Usa è scoppiata la passione per i drink alla cannabis. Tra gli americani il consumo di alcol ha raggiunto i minimi storici, con la quota di adulti scesa al 54%, il livello più basso dal 1939, e ... repubblica.it L’Amnesia Haze è la Cannabis Sativa più famosa nel mondo dei consumatori di Canapa La varietà più usata è quella nata dall’incrocio di due varietà di Amnesia: una originaria dalla Jamaica e l’altra dall’Afghanistan. Le cime risultano sode al tatto e ripiene facebook