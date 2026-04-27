Sfuma il furto al Consorzio di bonifica | bloccati in due e accompagnati in caserma

Da lecceprima.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, vigilanza privata e forze dell’ordine sono intervenute presso la sede del Consorzio di bonifica in località Monteruga, a Veglie, bloccando due persone e accompagnandole in caserma. L’intervento, che ha evitato il furto, si è svolto in modo rapido e coordinato, senza che si registrassero ulteriori complicazioni. La zona è stata successivamente messa sotto controllo.

VEGLIE – Un intervento congiunto tra vigilanza privata e carabinieri ha permesso di sventare un furto ai danni della sede del Consorzio di bonifica CentroSud Puglia in località Monteruga, a Veglie. L’episodio poco dopo la mezzanotte, nonostante la zona fosse già sorvegliata a causa di precedenti.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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