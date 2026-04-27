Sfuma il furto al Consorzio di bonifica | bloccati in due e accompagnati in caserma

Nella giornata di ieri, vigilanza privata e forze dell’ordine sono intervenute presso la sede del Consorzio di bonifica in località Monteruga, a Veglie, bloccando due persone e accompagnandole in caserma. L’intervento, che ha evitato il furto, si è svolto in modo rapido e coordinato, senza che si registrassero ulteriori complicazioni. La zona è stata successivamente messa sotto controllo.

VEGLIE – Un intervento congiunto tra vigilanza privata e carabinieri ha permesso di sventare un furto ai danni della sede del Consorzio di bonifica CentroSud Puglia in località Monteruga, a Veglie. L’episodio poco dopo la mezzanotte, nonostante la zona fosse già sorvegliata a causa di precedenti.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Aumenti dei ruoli, salta il consiglio al Consorzio di BonificaManca il numero legale e il consiglio del consorzio di Bonifica Sannio-Alifano viene rinviato. Sicurezza, i sospetti “accompagnati” in caserma: così funzionerà il fermo di 12 oreArriva al traguardo, dopo le ultime limature notturne, l’impianto del pacchetto sicurezza che il governo porta all’approvazione del Consiglio dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Tentato furto al Consorzio di Bonifica: due fermati nella notte tra Veglie e MonterugaVEGLIE (Lecce) - Intervento notturno delle forze dell’ordine nelle campagne salentine, dove un tentato furto è stato sventato grazie a un’attività di ... corrieresalentino.it Veglie, sventato un furto al Consorzio di Bonifica. Fermate due personeTentativo di colpo nella notte presso la sede del CentroSud Puglia, l'intervento congiunto tra vigilanza privata e Carabinieri ha portato al fermo ... leccenews24.it