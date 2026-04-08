Aumenti dei ruoli salta il consiglio al Consorzio di Bonifica

Il consiglio del Consorzio di Bonifica Sannio-Alifano è stato rinviato a causa dell'assenza del numero legale. La Coldiretti di Caserta ha diffuso una nota in cui si evidenzia che, grazie a questa situazione, non è stato possibile approvare gli aumenti dei ruoli proposti dal presidente Franco Della Rocca. Il rinvio ha quindi impedito di portare avanti la discussione sulle nuove tariffe.

Manca il numero legale e il consiglio del consorzio di Bonifica Sannio-Alifano viene rinviato. Lo evidenzia, in una nota, la Coldiretti di Caserta che sottolinea come con il rinvio sia “fallito il tentativo di fare approvare gli aumenti dei ruoli” da parte del presidente Franco Della Rocca.“Una. 🔗 Leggi su Casertanews.it Il Consorzio di Bonifica Centro: "Sospensione del pagamento dei ruoli e delle cartelle in corso"Il Consorzio di Bonifica Centro dispone la sospensione dei ruoli e delle cartelle di pagamento in corso. Leggi anche: Consorzio bonifica Piena dei fiumi Ecco come funziona il sistema di difesa Si parla di: Consorzio di Bonifica Sannio Alifano: nuovi dissapori dopo le polemiche sui ruoli. Consorzio Sannio Alifano, scontro su aumenti e sfiducia: bufera su Consiglio convocato da Della RoccaCaserta - Il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano torna al centro di un duro confronto politico-amministrativo, mentre si avvicina la riunione del consiglio ... pupia.tv Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, volano stracci: nuovi dissapori dopo le polemiche sui ruoliIl Consorzio di Bonifica Sannio Alifano è nuovamente al centro di una tempesta politica. Dopo il fallito tentativo di approvare gli aumenti dei ruoli nel ... napolivillage.com