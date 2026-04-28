Consorzio Agrario di Parma fatturato +10.7%

Il Consorzio Agrario di Parma ha chiuso l’ultimo anno con un incremento del 10,7% nel fatturato, risultato che riflette un bilancio positivo dopo dodici mesi di attività. L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, confermando i risultati raggiunti in diversi settori di attività. Questa decisione sancisce ufficialmente la conclusione di un biennio caratterizzato da risultati finanziari in crescita e da un’espansione delle attività.

12 mesi di attività proficua sul mercato consentono oggi al Consorzio Agrario di Parma - nel giorno dell’approvazione all’unanimità del bilancio 2025 da parte dell’Assemblea dei Soci - di poter presentare un risultato eccellente che promuove a pieni voti l’azione nelle molteplici aree di business.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Van Amburgh, luminare su scala mondiale della nutrizione animale al Consorzio Agrario di ParmaContinua il rapporto del CAP con la Cornell University di New York grazie allo scambio di studi avanzati dello studioso, esperto nelle pratiche di... Van Amburgh, luminare su scala mondiale della nutrizione animale ospite al Consorzio Agrario di ParmaContinua il rapporto del CAP con la Cornell University di New York grazie allo scambio di studi avanzati dello studioso, esperto nelle pratiche di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dal 7 maggio torna Imprese Aperte Parma per conoscere le aziende dietro le quinte; Consorzio Agrario, il bilancio 2025 si chiude con un patrimonio netto di 28,5 milioni; Imprese Aperte Parma; Garden Day: la primavera prende vita da CAP Nord Ovest. Parma, grande incremento di fatturato per il Consorzio Agrario nel 2020Parma, 3 maggio 2021 - Curva in netta crescita, quella del fatturato del Consorzio Agrario di Parma, che nell’anno segnato dalla pandemia registra una delle migliori performance recenti, incrementando ... ilrestodelcarlino.it Consorzio Agrario di Siena. E’ ufficiale l’ingresso in Cai. Ok all’aumento di capitalePerfezionato l’ingresso di Consorzio Agrario di Siena in Consorzi Agrari d’Italia, partecipata di BF. La stessa partecipata Cai, gli altri soci attuali (Società Consortile Consorzi Agrari d’Italia S.c ... lanazione.it Fu anche il primo direttore generale del Consorzio Agrario da maggio a novembre 1945 con il compito specifico assegnato dal "Governo Parri" di dare il pane ai piacentini facebook