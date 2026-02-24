Con Agridrive al Consorzio Agrario alla scoperta della tecnologia 5.0 in agricoltura

Agridrive ha portato al Consorzio Agrario un nuovo sistema di monitoraggio, causato dall’adozione di tecnologie 5.0 in agricoltura. La presentazione ha mostrato dispositivi digitali di ultima generazione, capaci di ottimizzare la gestione delle colture e ridurre gli sprechi. Le aziende agricole partecipanti hanno potuto toccare con mano come queste innovazioni migliorano l’efficienza. La giornata ha coinvolto agricoltori e tecnici interessati alle applicazioni pratiche di queste soluzioni.

Le soluzioni tecnologicamente più avanzate disponibili oggi sul mercato, unitamente ai dispositivi digitali di ultima generazione che stanno rapidamente trasformando in modo sostanziale le gestione dei modelli agricoli verso un settore primario 5.0, sono stati al centro dell'incontro che il Consorzio Agrario di Parma ha organizzato presso la sede di strada dei Mercati all'interno del focus educational nell'ambito del progetto AgriDrive 5.0 dedicato agli studenti del Polo Agroindustriale Galilei Bocchialini. I temi dell'agricoltura di precisione, della sicurezza degli agricoltori che operano direttamente nelle molteplici fasi produttive e della sostenibilità ambientale ed economica sono stati approfonditi dal responsabile del Settore Meccanizzazione Paolo Pagliarini che ha presentato l'impiego concreto nei diversi processi di tecnologie intelligenti, sistemi digitali integrati e strumenti avanzati per una gestione più efficiente e, al contempo, responsabile delle risorse che impiega.