La banca centrale del Rwanda ha deciso di bloccare l’attività del servizio peer-to-peer di Bybit all’interno del paese, imponendo il divieto di utilizzare il franco rwandese per le transazioni di criptovalute. Questa misura riguarda tutte le operazioni di scambio di criptomonete che coinvolgono il servizio di trading, restringendo così le possibilità di operare con le criptovalute in modo diretto nel territorio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’istituto finanziario locale.

La banca centrale del Rwanda ha bloccato l’operatività del servizio peer-to-peer di Bybit nel Paese, vietando l’uso del franco rwandese per gli scambi di criptovalute. L’intervento è scattato tra il 3 e il 5 aprile 2026, a seguito dell’apertura del mercato locale sulla piattaforma di scambio. L’accelerazione è stata immediata: venerdì 3 aprile 2026, Bybit ha comunicato l’integrazione del franco rwandese (RWF) nel proprio sistema P2P. L’exchange aveva invitato gli utenti a negoziare crypto usando la valuta locale, promettendo premi esclusivi per i nuovi iscritti e commissioni bisettimanali avesse operato come merchant. Tuttavia, l’entusiasmo per l’espansione è durato solo due giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rwanda blocca Bybit: stop al franco per il trading di crypto

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