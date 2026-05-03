A Arezzo, alle elezioni comunali, sono stati presentati 6 candidati sindaco, 18 liste e 519 aspiranti consiglieri. Tuttavia, non si sono registrati elettori nelle urne. La situazione ha portato a un dato insolito, poiché il numero di candidati supera quello degli elettori effettivi. Questa circostanza rappresenta un caso unico nella storia delle elezioni comunali della città.

AREZZO – Con 6 candidati sindaco, 18 liste e 519 aspiranti consiglieri, le elezioni comunali di Arezzo entrano ufficialmente nella storia come il primo caso in cui i candidati superano numericamente le persone realmente interessate a votare. Secondo i primi dati, ogni elettore avrà a disposizione circa 14 candidati personali che lo saluteranno per nome al mercato, al bar e – nei casi più insistenti – direttamente sotto la doccia. “All’inizio pensavo fosse affetto,” racconta un cittadino, “poi ho capito che ero semplicemente finito in tre liste diverse senza saperlo.” L’equilibrio tra gli schieramenti è totale: centrodestra, centrosinistra e area civica contano più o meno lo stesso numero di candidati, lo stesso entusiasmo e – secondo gli analisti – lo stesso cugino candidato in almeno due liste contemporaneamente “per sicurezza”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, oltre 500 candidati e nessun elettore: “Abbiamo finito i parenti al terzo grado

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