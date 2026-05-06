Consiglio | Gandolfo denuncia l’allontanamento dopo lo scontro con Villa

Il presidente ha presentato una denuncia per l’allontanamento avvenuto dopo un episodio di scontro con un vicepresidente. In aula, sono stati utilizzati metodi per mettere a tacere il vicepresidente, mentre le interrogazioni dell’opposizione vengono rinviate di circa venti giorni. Questi fatti hanno generato discussioni tra i membri dell’assemblea e attirato l’attenzione sui comportamenti all’interno del consiglio.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il presidente a silenziare il vicepresidente in aula?. Perché le interrogazioni dell'opposizione subiscono ritardi di venti giorni?. Chi dovrà intervenire per garantire l'imparzialità del dibattito comunale?. Quali conseguenze avrà l'intervento della Prefettura sulla gestione del consiglio?.? In Breve Interrogazioni dell'opposizione subiscono ritardi di circa 20 giorni rispetto alla giunta.. Gandolfo contesta la gestione dei lavori durante la discussione degli articoli 54.. Il vicepresidente richiede un incontro urgente presso la sede della Prefettura.. La polemica riguarda la gestione digitale e i tempi tecnici in aula.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Consiglio: Gandolfo denuncia l’allontanamento dopo lo scontro con Villa Notizie correlate Plasma, lo scandalo in Consiglio. Calcinaro: fatto tutto il possibile. Ma è scontro con le opposizioniIl Consiglio regionale delle Marche si infiamma sul caso del plasma ‘buttato’, trasformando il dibattito in un duro scontro. Lo scontro sull'Ets in Consiglio europeoSull'Ets l'Europa si è divisa in due, e il conto alla rovescia verso il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo dove si deciderà se dare il mandato... Contenuti di approfondimento Si parla di: Il consigliere comunale denuncia: Sono stato allontanato dal Consiglio per le critiche al presidente; Imperia: Asacom, dopo il Consiglio il nodo resta irrisolto. Bozzano (PD) rilancia a settembre, ma la Giraffa a Rotelle denuncia: Famiglie ignorate. Il consigliere comunale denuncia: Sono stato allontanato dal Consiglio per le critiche al presidenteIl vicepresidente Gandolfo: Una situazione inaccettabile per cui sento il dovere di chiedere con urgenza un incontro al Prefetto ... genovatoday.it