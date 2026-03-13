Lo scontro sull' Ets in Consiglio europeo

In Consiglio europeo, l'Europa si è divisa riguardo all’Ets, con alcuni paesi favorevoli a una riforma e altri che chiedono la sospensione. La discussione si concentra sulla possibilità di concedere un mandato politico durante il prossimo incontro, previsto il 19 e 20 marzo. La questione riguarda le decisioni da prendere per il sistema di scambio di emissioni, che divide le nazioni membri.

Sull'Ets l'Europa si è divisa in due, e il conto alla rovescia verso il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo dove si deciderà se dare il mandato politico per una riforma o sospensione. Da un lato almeno undici governi, con l’Italia in testa, che chiedono di congelare il sistema di scambio delle emissioni finché non verrà riformato. Dall'altro otto paesi – Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Olanda – che hanno firmato mercoledì un non-paper in cui definiscono l'Ets "la pietra angolare della politica climatica europea": per loro sospendere l’Ets sarebbe “un passo indietro molto preoccupante”. Questo perché... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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