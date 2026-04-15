Plasma lo scandalo in Consiglio Calcinaro | fatto tutto il possibile Ma è scontro con le opposizioni

Nel corso della seduta del Consiglio regionale delle Marche si è acceso un acceso confronto riguardo al caso del plasma, definito come “buttato”. La discussione ha coinvolto i rappresentanti delle opposizioni, che hanno criticato duramente la gestione dell’episodio. Il presidente della regione ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per affrontare la situazione. La questione ha generato tensioni tra le diverse forze politiche presenti in aula.

Il Consiglio regionale delle Marche si infiamma sul caso del plasma ‘buttato’, trasformando il dibattito in un duro scontro. L’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro, incalzato dai consiglieri del Pd e del Movimento Cinque Stelle, ha rotto il silenzio su uno degli aspetti più delicati della vicenda: il danno erariale. "Attendiamo l’esito della commissione nominata. Se non c’è già un procedimento in atto (la Corte dei Conti ha aperto un’istruttoria, ndr), saremo noi a predisporre una nota alla Corte dei Conti", ha detto, rispondendo all’interrogazione di Marta Ruggeri (Cinque Stelle). Il dibattito ha messo a nudo la fragilità di un sistema che non può permettersi sprechi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Plasma, lo scandalo in Consiglio. Calcinaro: fatto tutto il possibile. Ma è scontro con le opposizioni Sacche di plasma gettate nei rifiuti, lo scandalo che travolge Torrette. L'assessore Calcinaro: "Faremo commissione di verifica"Lo dice l'assessore alla Sanita' della Regione Marche, Paolo Calcinaro, a proposito dell'inchiesta di Fanpage relativa allo spreco di plasma nelle... Sistema Sanitario Lombardo: il Consiglio dà il via libera alla linea ma è scontro con le opposizioniVia libera del Consiglio regionale della Lombardia all’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, primo firmatario Christian Garavaglia (FdI),...