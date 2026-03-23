Scienza e tutela dei beni culturali un nuovo modello di conservazione preventiva

(Adnkronos) – Le Terme di Diocleziano hanno ospitato la firma di un accordo di collaborazione scientifica tra il Museo Nazionale Romano (MNR) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’intesa, siglata dalla Direttrice Federica Rinaldi e dal Presidente Fabio Florindo, definisce un programma quadriennale volto a integrare le scienze geofisiche, fisiche e chimiche nelle strategie di salvaguardia del patrimonio culturale della Capitale. L'iniziativa si focalizza sulla protezione dei beni dai rischi naturali e antropici, coinvolgendo non solo le strutture architettoniche ma anche le opere esposte e i reperti conservati nei depositi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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