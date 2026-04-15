Dalla Regione oltre 12 milioni per imprese agricole zootecniche ittiche e per la tutela dell’ape

La Regione Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge regionale destinata al sostegno delle imprese agricole, zootecniche, ittiche e della tutela delle api. Per il triennio 2026-2028 sono stati stanziati oltre 12 milioni di euro, con le risorse già disponibili a partire da quest’anno. La misura mira a supportare i diversi settori coinvolti e a garantire interventi specifici nel comparto primario.

La Regione Emilia-Romagna approva la nuova legge regionale per il sostegno ai comparti agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura e mette in campo oltre 12 milioni di euro nel triennio 2026-2028, con le prime risorse già attive da quest’anno.La norma, approvata oggi in Assemblea.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Idrogeno verde, dalla Regione oltre 31 milioni per nuove imprese energeticheOltre 31 milioni di euro per sostenere lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia. Comunità montane, dalla Regione 12,5 milioni di euro: oltre 2,7 a Valtellina e ValchiavennaUna quota rilevante delle risorse è destinata alla provincia di Sondrio, che complessivamente supera i 2,7 milioni di euro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vinitaly, al via a Verona la 58ma edizione della quattro giorni dedicata al vino con oltre 110 aziende sarde. L’assessore Agus: Una vetrina internazionale per confermare la qualità dei nostri prodotti e progettare il futuro del settore; Puglia, un’altra dimensione del gusto: apertura da protagonista al Vinitaly 2026; I nostri diritti dimenticati: lo sfogo dei caregiver di Roma dopo il caos dei buoni della Regione; Centro per l'impiego: oltre 1.200 candidati ai primi 12 eventi di recruiting del 2026. Anziani fragili, dalla Regione Toscana 12,8 milioni per la nuova rete di aiutiNumero unico (055-4383000), interventi in 48 ore e contributi da 300 euro alle famiglie: parte a luglio 2026 il progetto per sostenere gli over 70 in difficoltà ... lanazione.it Impianti sportivi, nuovi fondi dalla Regione oltre 260.000 euro per Dorio e Cassina ValsassinaRegione Lombardia continua a investire in modo concreto nello sport e nelle infrastrutture locali, approvando un incremento della dotazione finanziaria di oltre 3,1 milioni di euro per la Linea 1 Pic ... resegoneonline.it Il TAR ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla Società Pisano, mantenendo la validità del provvedimento reso dalla Regione Campania. Non è una vittoria. La vicenda delle Fonderie Pisano interseca il dolore, quello per le persone che ci hanno lasciat facebook La vaccinazione contro la #pertosse è offerta gratuitamente dalla Regione #Piemonte a tutte le donne in gravidanza e ai loro familiari più stretti: è un gesto che permette di creare un vero e proprio “bozzolo protettivo” attorno al neonato/a regione.piemonte.it/ x.com