Congresso USA | 338mila dollari del fondo nero per casi di molestie

Durante il Congresso statunitense sono stati individuati pagamenti per circa 338mila dollari provenienti da fondi neri destinati a casi di molestie. Sono stati identificati alcuni politici coinvolti in queste transazioni e si sono analizzati i metodi con cui venivano gestiti i conti per coprire le spese legate alle vittime. Le indagini continuano per chiarire l’origine e la destinazione di questi fondi.

? Cosa scoprirai Chi sono i politici coinvolti nei pagamenti con i fondi neri?. Come venivano gestiti i conti per silenziare le vittime delle molestie?. Perché sono stati distrutti i fascicoli relativi a ventitré casi?. Quali riforme hanno impedito l'uso di denaro pubblico dopo il 2018?.? In Breve 349 accordi extragiudiziali approvati tra gennaio 1996 e dicembre 2018.. Ex deputati Conyers e Farenthold coinvolti nei pagamenti con fondi pubblici.. 23 fascicoli relativi a transazioni extragiudiziali eliminati per norme di conservazione.. Riforma normativa del 2018 vieta l'uso di fondi pubblici per risarcimenti.. La deputata Mace ha svelato l’impiego di 338mila dollari del fondo nero del Congresso per chiudere almeno sette casi di molestie sessuali riguardanti sei tra ex parlamentari e collaboratori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Congresso USA: 338mila dollari del fondo nero per casi di molestie Notizie correlate Non solo Epstein: il Congresso Usa ha pagato oltre 300mila dollari di risarcimenti per molestie sessualiIl Congresso degli Stati Uniti ha pagato, con il denaro dei contribuenti americani, oltre 300mila dollari di risarcimenti per chiudere almeno sette... Bambini a rischio tra nuove patologie e aumento dei casi di celiachia e allergie, a Napoli gli esperi per il Congresso SiaipC’è un filo rosso che lega le grandi trasformazioni della medicina di oggi: passa dai bambini.