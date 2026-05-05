Il Congresso degli Stati Uniti ha pagato più di 300mila dollari in risarcimenti per chiudere almeno sette casi di molestie sessuali. Le somme sono state versate a favore di sei persone tra ex deputati e loro collaboratori. I pagamenti sono stati effettuati con i soldi provenienti dal bilancio pubblico. La notizia si aggiunge ad altri scandali legati a comportamenti inappropriati all’interno delle istituzioni legislative statunitensi.

Il Congresso degli Stati Uniti ha pagato, con il denaro dei contribuenti americani, oltre 300mila dollari di risarcimenti per chiudere almeno sette casi di molestie sessuali nei confronti di sei tra ex deputati e loro collaboratori. I documenti relativi a tali accordi, resi pubblici dalla stessa Camera dei Rappresentanti su richiesta della deputata repubblicana Nancy Mace, sono stati poi analizzati dall’emittente Cnn, che ha passato al vaglio, tra l’altro, un migliaio di pagine di fascicoli legali, compresi appunti degli avvocati coinvolti, ricevute delle transazioni e denunce delle vittime. “La nostra richiesta ha portato alla luce accordi...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Non solo Epstein: il Congresso Usa ha pagato oltre 300mila dollari di risarcimenti per molestie sessuali

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