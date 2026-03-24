Uil pensionati Calabria il congresso conferma la leadership di De Biase

Il Congresso regionale della Uil pensionati Calabria si è concluso con la conferma di Francesco De Biase come presidente. Durante l’evento, sono stati discussi i bisogni della popolazione anziana e sono stati affrontati temi legati alle pensioni e ai servizi dedicati agli anziani. L’assemblea ha coinvolto diversi rappresentanti e membri dell’organizzazione, che hanno partecipato attivamente al confronto.

Dal congresso regionale di Reggio Calabria l’appello a più sanità, servizi sociali e investimenti contro le disuguaglianze Un confronto intenso e partecipato sui bisogni della popolazione anziana ha segnato il Congresso regionale della Uil pensionati Calabria, conclusosi con la riconferma di Francesco De Biase alla guida dell’organizzazione. L’assise si è svolta presso la Casa di riposo Don Orione di Reggio Calabria, dove sono stati eletti anche i nuovi organi statutari. “Abbiamo scelto questo luogo non a caso -ha spiegato De Biase- per evidenziare la distanza che spesso esiste tra le politiche per gli anziani e la loro reale condizione. Vogliamo mantenere alta l’attenzione sulle persone fragili e sulle politiche di cura, affinché non siano lasciate sole e il peso non ricada esclusivamente sulle famiglie”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Uil pensionati Calabria, il congresso conferma la leadership di De Biase Articoli correlati Leggi anche: Congresso Uil pensionati Messina, Pippo Calapai rieletto segretario Uil Pensionati, al via la fase congressuale: al via il congresso territorialeAppuntamento alla Cassa Edile con dirigenti sindacali e delegati per il confronto su rappresentanza, diritti e futuro dell’organizzazione Martedì 10... Una selezione di notizie su Uil pensionati Temi più discussi: I pensionati Uil: Accorciare il divario digitale e rivalutare le pensioni; Speziga confermata segretaria generale Uil Pensionati Sardegna; L’inaugurazione del rinnovato impianto di calcio Pietro Reitano si trasforma in una festa di comunità per tutta Catona; Sgambati (Uil), 'buona l'idea di un servizio civile per i pensionati'. Uil Pensionati Calabria: Francesco De Biase confermato segretario regionaleNella Casa di riposo Don Orione di Reggio Calabria anche Carmelo Barbagallo, segretario generale della sigla sindacale ... corrieredellacalabria.it UIL Pensionati Calabria, pronto il Congresso Regionale: si terrà a Reggio. Data e oraSi terrà martedì 24 marzo 2026, con inizio lavori alle ore 9.30, presso la Casa di riposo Don Orione di Reggio Calabria, il Congresso Regionale della UIL Pensionati Calabria. La scelta del luogo dove ... strettoweb.com UIL Pensionati Puglia | Bari - facebook.com facebook VERSO IL CONGRESSO DEL 17 E 18 APRILE DELLA UIL PENSIONATI BASILICATA, INTERVENTO VACCARO x.com