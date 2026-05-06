Confronto tra sindaci Battaglia | Bilancio trasparente che sta consentendo di cicatrizzare le ferite del passato

A Reggio Calabria si è svolto un nuovo incontro pubblico con i candidati a sindaco, organizzato dall’istituto superiore di formazione politico-sociale Mons. Battaglia ha dichiarato che il bilancio comunale trasparente sta contribuendo a superare alcune difficoltà accumulate in passato. L’evento si è tenuto presso il Palazzo Alvaro, coinvolgendo diversi rappresentanti politici e cittadini interessati alle questioni amministrative della città.

Palazzo Alvaro ha ospitato un nuovo confronto pubblico con i candidati a sindaco della città di Reggio Calabria, organizzato dall’istituto superiore di formazione politico-sociale Mons. Antonio Lanza.Presenti tre dei quattro candidati: Domenico Battaglia per il centrosinistra, Saverio Pazzano.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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