A cinquant’anni dal terremoto che colpì il Friuli il 6 maggio 1976, Confindustria Udine ha organizzato un evento per celebrare il modello di ripresa industriale sviluppato in regione. L’Associazione degli Industriali della Provincia di Udine ha sottolineato il contributo del settore imprenditoriale nella ricostruzione e nel rilancio economico del territorio. L’iniziativa ha voluto ricordare l’importanza del ruolo svolto dalle imprese in quel periodo.

A cinquant’anni dal terremoto, che il 6 maggio 1976 colpì duramente il Friuli, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Udine – oggi Confindustria Udine – ricorda con commozione e orgoglio il ruolo centrale svolto dal sistema imprenditoriale nella rinascita del territorio. Il terremoto devastò un’area di 5.700 chilometri quadrati, interessando 137 comuni e circa 600.000 abitanti. Nell’area epicentrale crollarono o furono irrimediabilmente danneggiate circa 17.000 abitazioni, causando 989 morti, oltre 3.000 feriti e 100.000 senza tetto. Furono colpite 279 aziende industriali, di cui 166 associate all’Associazione degli industriali friulana, con oltre 10mila dipendenti.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Confindustria Udine celebra il modello Friuli a 50 anni dal terremoto

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