Friuli 50 anni dal sisma | il modello di solidarietà di Mons Nervo

Sabato a Gemona si terrà un convegno per ricordare i cinquant'anni dal terremoto del 6 maggio 1976, evento che ha coinvolto la regione del Friuli. L'incontro si concentra sul modello di solidarietà e gemellaggi instaurati dopo il sisma, con particolare attenzione al ruolo di una figura religiosa che ha promosso iniziative di aiuto e ricostruzione. La giornata sarà dedicata a riflettere sull'impegno collettivo messo in atto in quegli anni.

? Cosa sapere Gemona ospita sabato un convegno per i cinquant'anni dal sisma del 6 maggio 1976.. L'evento celebra il modello di gemellaggi e solidarietà creato da mons. Giovanni Nervo.. A cinquant’anni dal sisma che colpì il Friuli il 6 maggio 1976, la città di Gemona del Friuli ospiterà questo sabato un convegno per onorare l’opera della Caritas, nata dall’intuizione profetica di mons. Giovanni Nervo per sostenere le comunità rase al suolo. Il ricordo di quel tragico evento si riaccende attraverso la memoria storica di un impegno che andò ben oltre l’assistenza materiale. All’epoca della prima scossa, il vescovo di Udine era Alfredo Battisti, il quale ricevette subito dopo il disastro la visita del vicario generale della diocesi di Padova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friuli, 50 anni dal sisma: il modello di solidarietà di Mons. Nervo Notizie correlate Friuli, 50 anni dal sisma: musica e poesia per unire le generazioni? Cosa sapere Venzone e Aquileia ospitano il progetto musicale Ti ai disegnât il 3 e 16 maggio. Cinquant’anni dal sisma del Friuli: Paola Treppo racconta memoria, identità e rinascitaUna serata mite, quasi primaverile, con 20 gradi a Perugia e collegamenti aperti tra Argentina, Long Island e Italia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; Rinasce I Turcs tal Friùl di Pasolini, a 50 anni da sisma in Friuli; I 50 anni dal terremoto del Friuli su la Lettura (già nell'App); Pasolini: I Turcs tal Friùl 1976-2026: progetto culturale per i 50 anni dal terremoto in Friuli. Speciale terremoto a 50 anni dal sisma, la diretta con il Presidente della Repubblica su Rai 3In occasione del 50° anniversario della prima scossa del terremoto del Friuli, il Consiglio regionale si riunirà in Seduta straordinaria mercoledì 6 maggio alle 17 a Gemona del Friuli, presso il Cinem ... rainews.it 50 anni fa il terremoto in Friuli e la solidarietà trentinaCinquant’anni fa, il 6 maggio 1976, una prima tremenda scossa segnò l’inizio del disastroso terremoto che distrusse innumerevoli paesi del Friuli, in particolare nella zona collinare e pedemontana, pr ... ladigetto.it SCUDERIA DUE TORRI VERSO L’ ALPE ORIENTALI È alle porte per la scuderia veneziana la prima gara della stagione sul territorio nazionale. Tre gli equipaggi impegnati nel fine settimana in Friuli Venezia Giulia. SCORZE’ (VE)– Ad un paio di mesi da quel - facebook.com facebook Cinquant’anni dopo, il Friuli ricorda. Una maglia che porta in campo memoria, identità e appartenenza. 1976–2026. La forza del Friuli. x.com