50 anni dal terremoto in Friuli Valditara | Quello spirito è un grande insegnamento per i nostri giovani

Si sono appena conclusi tre giorni dedicati alla memoria e alla rinascita in Friuli, con studenti e docenti impegnati in iniziative commemorative. L'evento ha coinciso con il cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì la regione, e il ministro dell'Istruzione ha partecipato a un intervento ricordando l'importanza di quel momento come esempio di resilienza. La manifestazione si è conclusa con una cerimonia di commemorazione e momenti di confronto tra i partecipanti.

Si è conclusa a margine di un’iniziativa dedicata alla memoria e alla rinascita la tre giorni che ha visto protagonisti studenti e docenti del Friuli. Secondo il ministro, l’obiettivo era offrire una testimonianza precisa: “Abbiamo voluto ricordare questi 50 anni con una testimonianza della scuola friulana, della scuola italiana, di una scuola straordinaria”. Parlando dei luoghi e del valore della memoria, Valditara, come riporta ANSA, ha aggiunto: “è importante ricordare ed è importante ricordare i sacrifici del popolo friulano, quello straordinario coraggio, quella grande intraprendenza, quel sapersi rimboccare le maniche, quel saper ricostruire, quella voglia di futuro”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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