Confindustria Brindisi | rinnovate le cariche della sezione Sanità

Nella giornata di oggi, si è svolta l’assemblea delle aziende della sezione Sanità di Confindustria Brindisi, durante la quale sono state rinnovate le cariche sociali. L’incontro ha coinvolto rappresentanti delle imprese che operano nel settore sanitario, con l’obiettivo di rinnovare le figure che guideranno l’associazione nei prossimi mesi. La riunione è stata convocata presso la sede locale dell’associazione di categoria.

BRINDISI - Si è tenuta l’assemblea delle aziende della sezione Sanità di Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali., un momento significativo per il rafforzamento della rappresentanza delle imprese del comparto sanitario sul territorio.Alla guida della sezione è stata eletta.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Sezione Aziende Aeronautiche di Confindustria Brindisi: il presidente è Stefano NobiliBRINDISI - Stefano Nobili è stato eletto presidente della Sezione Aziende Aeronautiche di Confindustria Brindisi. Tre donne ai vertici comunali. Rinnovate le cariche nella LegaSi è conclusa la stagione dei congressi della Lega in provincia, che ha rinnovato le segreterie e i direttivi delle sezioni comunali, "aprendo una... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Brindisi, sindacati e Regione in difesa del petrolchimico. Versalis, spiraglio per il futuro del cracking: Danese (Confindustria Brindisi) accoglie con favore l’intesa Urso-EniBRINDISI – Segnali incoraggianti per il futuro del polo chimico brindisino. Il presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, esprime soddisfazione per la convergenza tra il ministro delle Imp ... brindisisera.it L’economia della musica al centro del confronto LUISS e Confindustria BrindisiPrende avvio nelle scuole di Francavilla Fontana il ciclo di mostre itineranti del progetto Cosmopolita. Il progetto, promosso dal Comune di Francavilla Fontana come soggetto capofila con la partnersh ... brindisilibera.it