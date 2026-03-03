tre donne ai vertici comunali rinnovate le cariche nella lega

Tre donne sono state nominate ai vertici comunali della Lega, con il rinnovo delle cariche nelle sezioni locali. La stagione dei congressi provinciali si è conclusa con questo aggiornamento che coinvolge segreterie e direttivi. La Lega ha annunciato che questa fase segna un passo importante per rafforzare l’organizzazione in vista delle prossime elezioni amministrative.

Si è conclusa la stagione dei congressi della Lega in provincia, che ha rinnovato le segreterie e i direttivi delle sezioni comunali, "aprendo una fase nuova – si legge in una nota – di rafforzamento politico e organizzativo in vista delle prossime sfide amministrative". La conclusione della fase congressuale non rappresenta un semplice passaggio formale – sostiene la Lega – ma un momento politico rilevante. La Lega rafforza la propria struttura sul territorio provinciale, con sezioni rinnovate e pronte a intensificare l’attività politica, la presenza costante tra i cittadini e il lavoro sui temi concreti. In una fase in cui i territori... 🔗 Leggi su Lanazione.it

