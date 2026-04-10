Sezione Aziende Aeronautiche di Confindustria Brindisi | il presidente è Stefano Nobili

Stefano Nobili è stato recentemente scelto come presidente della Sezione Aziende Aeronautiche di Confindustria Brindisi. La nomina è stata comunicata dall’associazione, che rappresenta le imprese del settore nella provincia. La sezione si occupa di attività legate all’industria aeronautica e alle aziende che operano in questo comparto. La sua elezione si inserisce nel contesto delle iniziative di rappresentanza e sviluppo delle imprese locali.

BRINDISI - Stefano Nobili è stato eletto presidente della Sezione Aziende Aeronautiche di Confindustria Brindisi. L'elezione è arrivata durante l'assemblea generale per il rinnovo della presidenza della sezione stessa. È stato eletto con voto unanime a scrutinio segreto. Nobili è direttore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Confindustria Lecce: Vincenzo Portaccio è il nuovo presidente della sezione turismoL’imprenditore succede a Giovanni Serafino e guiderà il comparto per il prossimo quadriennio, puntando su quattro pilastri: competitività, qualità... Formazione per aziende. Il corso di ConfindustriaLa formazione e il reciproco confronto costituiscono due importanti strumenti che possono aiutare gli imprenditori del fermano a superare nel... Temi più discussi: Di Palma (Enac): Il sistema aereo sconta strutture insufficienti nello stoccaggio del carburante; Forum economico Marche–Nord Africa: Egitto, Tunisia e Marocco mercati strategici per l’export regionale; Filiera aeronautica, al Dac la firma dell’accordo tra Leonardo Elicotteri e imprese campane; WindRunner: 2500 posti di lavoro nel Sud Italia per assemblare l’aereo più grande del mondo. Sezione Aziende Aeronautiche di Confindustria Brindisi: il presidente è Stefano NobiliÈ stato eletto con voto unanime a scrutinio segreto. Durante l'assemblea è emerso l'auspicio che venga attivato presso il Mimit un tavolo nazionale per l'aeronautica civile ... brindisireport.it Confindustria Brindisi, Stefano Nobili eletto presidente della Sezione aziende aeronauticheSi rinnova la guida della Sezione aziende aeronautiche di Confindustria Brindisi. Nel corso dell’Assemblea generale convocata per il rinnovo della Presidenza, è stato eletto all’unanimità, con voto se ... brindisisera.it Sebbene i voli in ritardo stiano diminuendo, le autorità aeronautiche avvertono che troppi viaggiatori subiscono ancora difficoltà #EuropeInMotion https://l.euronews.com/A1CJ - facebook.com facebook