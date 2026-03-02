Confesercenti | Angiulli confermato presidente di zona aretina

Durante un'assemblea di Confesercenti, Angiulli è stato confermato presidente di zona aretina. L'incontro ha coinvolto numerosi rappresentanti degli associati locali, che hanno discusso sui temi rilevanti per le imprese della zona. La riunione si è svolta in modo partecipato, con interventi e confronti su questioni di interesse comune.

Partecipata assemblea in Confesercenti per un confronto sui temi che stanno a cuore agli associati della zona di Arezzo. Confermato presidente di zona Aretina di Confesercenti Arezzo, Simone Angiulli. "Immutato l'impegno" dichiara Angiulli "per promuovere lo shopping a vantaggio dei negozi di.