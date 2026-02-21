Il porto turistico di Manfredonia La via di accesso per le isole Tremiti

Il porto turistico di Manfredonia ha visto aumentare il traffico di imbarcazioni, rendendo più facile l’accesso alle isole Tremiti. La causa principale è la crescente domanda di turismo nautico, che ha portato a un incremento delle partenze giornaliere e a potenziamenti nelle infrastrutture portuali. La nuova viabilità ha permesso di ridurre i tempi di attesa e migliorare la sicurezza delle operazioni. Questa situazione ha trasformato il porto in un punto di partenza strategico per i visitatori.

© Quotidiano.net - Il porto turistico di Manfredonia. La via di accesso per le isole Tremiti

I numeri? Certo che contano. Perché rivelano quello che le parole, da sole, spesso non sanno raccontare. E allora ha un valore non indifferente un gioiello della nautica da diporto che vanta 700 posti barca, un pescaggio fino a 6 metri adatto anche per i super yacht e un Piano degli ormeggi attrezzato per accogliere unità fino a 50-60 metri. Contano anche la disponibilità di un cantiere navale dotato di vasca di alaggio e travel lift fino a 130 tonnellate; i numerosi pontili di ultima generazione con finger e minifinger; la nutrita squadra d’intervento attrezzata per garantire operazioni di falegnameria, veleria e bunkeraggio; i servizi a tutto tondo per il rifitting delle imbarcazioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Al Porto Turistico di Manfredonia il Natale è in Marina Leggi anche: Giornata storica per le Isole Tremiti: c'è la firma sui finanziamenti che cambieranno il volto degli approdi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Approvato il Piano regionale della Portualità turistica, l’assessore Piu: Navigazione più sicura, quattromila nuovi posti barca e turismo nautico tutto l’anno, in un’ottica di tutela e sostenibilità; Il porto turistico di Manfredonia. La via di accesso per le isole Tremiti; Rilancio del porto turistico, il Tar dà ragione al Comune e rigetta il ricorso della società per carenza di interesse; Madame in concerto al Porto Turistico di Pescara. Porto Marina di Pastena i residenti in agitazione per difendere il borgoMentre è ancora caldo il dibattito sul masterplan dell’Autorità portuale per il porto commerciale, la società Polo Nautico, circa una settimana fa, ha depositato ... ilmattino.it Olbia, verso il porto turistico al Molo Brin: ora l’impianto per il carburanteOlbia Dopo poco più di un anno dall’apertura del cantiere, qualcosa si muove sul fronte del nuovo porto turistico per maxi-yacht del Molo Brin. L’ufficio Suape del Comune di Olbia ha comunicato l’avvi ... msn.com La Marina del Gargano Porto Turistico di Manfredonia mette in acqua i servizi per l’estate 2026. Una delle realtà più importanti dell’offerta turistica dell’Adriatico. Partner di CdP Service. #gargano #weareingargano #marketing #comunicazione - facebook.com facebook Autista di 60 anni muore stroncato da un malore nel porto di Manfredonia - News x.com