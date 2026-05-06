Conference League in tv | guida completa al ritorno delle semifinali Orari e dove vederle

Domani sera si svolgeranno le semifinali di Conference League, con le partite di andata che vedranno il Rayo Vallecano affrontare il Racing Strasburgo. La squadra spagnola ha vinto 1-0 nella prima sfida grazie a un gol di Alemao nel secondo tempo e ora si prepara a difendere il vantaggio in Francia. La manifestazione si svolge insieme all’Europa League e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Roma, 6 maggio 2026 – Insieme all'Europa League, domani sera sarà il turno pure della Conference. Nelle partite di andata, il Rayo Vallecano ha superato 1-0 il Racing Strasburgo grazie al gol di Alemao al 54' e domani cercherà di difendere il risultato in Francia. Tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk, invece, pesa tantissimo il 3-1 di giovedì scorso, con gli inglesi che, davanti al pubblico di casa, dovranno semplicemente amministrare il grande vantaggio. Racing Strasbugo – Rayo Vallecano. È bastato il gol di Alemao al 54' per decidere la gara di andata. Tra le mura amiche, il Rayo ha fatto il suo dovere, ma nulla è ancora deciso e il Racing Strasburgo, che dovrà cercare di ribaltare il risultato dell'andata, potrà contare sul pubblico di casa, dato che il ritorno si giocherà in Francia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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