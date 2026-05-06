Conference League in tv | guida completa al ritorno delle semifinali Orari e dove vederle

Da sport.quotidiano.net 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera si svolgeranno le semifinali di Conference League, con le partite di andata che vedranno il Rayo Vallecano affrontare il Racing Strasburgo. La squadra spagnola ha vinto 1-0 nella prima sfida grazie a un gol di Alemao nel secondo tempo e ora si prepara a difendere il vantaggio in Francia. La manifestazione si svolge insieme all’Europa League e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Roma, 6 maggio 2026 – Insieme all'Europa League, domani sera sarà il turno pure della Conference. Nelle partite di andata, il Rayo Vallecano ha superato 1-0 il Racing Strasburgo grazie al gol di Alemao al 54' e domani cercherà di difendere il risultato in Francia. Tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk, invece, pesa tantissimo il 3-1 di giovedì scorso, con gli inglesi che, davanti al pubblico di casa, dovranno semplicemente amministrare il grande vantaggio. Racing Strasbugo – Rayo Vallecano. È bastato il gol di Alemao al 54' per decidere la gara di andata. Tra le mura amiche, il Rayo ha fatto il suo dovere, ma nulla è ancora deciso e il Racing Strasburgo, che dovrà cercare di ribaltare il risultato dell'andata, potrà contare sul pubblico di casa, dato che il ritorno si giocherà in Francia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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