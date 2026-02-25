Conference League in tv | guida completa al ritorno dei playoff Partite orari e dove vederle

Roma, 24 febbraio 2026 – Tutto pronto per il ritorno dei playoff di Conference League. La Fiorentina di Paolo Vanoli ospiterà lo Jagiellonia in casa e dovrà difendere il 3-0 della settimana scorsa. Per i polacchi sarà un'impresa quasi impossibile rimontare il ko dell'andata, ma la Fiorentina non deve sottovalutare la partita. Il match si disputerà alle 18:45, alla stessa ora di NK Celje – Drita (terminata 3-2 all'andata) Samsunspor – Shkendija (1-0) e Rijeka – Omonia (1-0). Alle 21, invece, andranno in scena Lausanne Sport – Sigma Olomouc (1-1), Crystal Palace – Zrinjski Mostar (1-1), AZ – Noah (0-1) e Lech Poznan – KuPS (2-0). La Fiorentina per difendere il vantaggio dell'andata La gara di andata è stata decisamente positiva per la Fiorentina, che ha vinto con un netto 3-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

CONFERENCE LEAGUE I Vanoli: "Contro lo Jagiellonia sarà importante la mentalità". Il tecnico della Fiorentina: "Passare il turno e vincere aiuta a vincere"

