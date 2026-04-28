Prestigioso incarico regionale Confcooperative Toscana Nucci è il nuovo presidente

Confcooperative Toscana ha annunciato un cambio al vertice della federazione dedicata al settore agroalimentare e della pesca. Il nuovo presidente sarà Luciano Nucci, che ha ricoperto il ruolo di presidente del Caseificio cooperativo di Sorano. Nucci è una figura con molti anni di esperienza nel mondo cooperativo ed è molto legato al territorio. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla federazione.

Cambio al vertice della federazione agroalimentare e pesca di Confcooperative Toscana. A guidare il comparto sarà Luciano Nucci, già presidente del Caseificio cooperativo di Sorano, figura di lunga esperienza nel mondo cooperativo e profondamente legata al territorio. Per Nucci si tratta di un incarico di rilievo a livello regionale, che lo vedrà rappresentare settori chiave dell’economia toscana, dal lattiero-caseario al vitivinicolo, dall’olivicolo al cerealicolo fino alla pesca, con un ruolo diretto anche nei rapporti con le istituzioni e la partecipazione al consiglio nazionale della federazione. "Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – dice Nucci –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prestigioso incarico regionale. Confcooperative Toscana. Nucci è il nuovo presidente Notizie correlate Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania: eletto il nuovo consiglio regionaleTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta a Visciano presso la sala conferenze dell’Eremo dei Camaldoli l’Assemblea della Confcooperative Agroalimentare... Pasquale Cervero nuovo presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi CampaniaCambio alla guida di Confcooperative Lavoro e Servizi Campania: Pasquale Cervero è il nuovo presidente della federazione che rappresenta cooperative... Una raccolta di contenuti Si parla di: Prestigioso incarico regionale. Confcooperative Toscana. Nucci è il nuovo presidente. Confcooperative Toscana: Luciano Nucci alla guida della federazione agroalimentare e pescaLuciano Nucci, del caseificio di Sorano, în provincia di Grosseto, alla guida della federazione agroalimentare e pesca ... grossetonotizie.com Confcooperative, in Toscana 1 su 4 in aree interne e 52% occupati donneMeno quantità e più solidità per le cooperative della Toscana. Il movimento dal 2019 al 2025 ha visto una contrazione di quasi un terzo, passando da 3.456 a 2.372 unità. (ANSA) ... ansa.it