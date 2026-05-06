confartigianato lamioni lascia si dimette dalla carica di presidente

Il presidente di una associazione di categoria ha rassegnato le proprie dimissioni attraverso una lettera inviata al Consiglio direttivo. La decisione di lasciare l’incarico è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli pubblici o motivazioni aggiuntive. La notizia si inserisce nel quadro delle recenti novità che riguardano la gestione dell’organizzazione.

Lettera di dimissioni inviata al Consiglio direttivo per comunicare la decisione di dare le dimissioni dalla carica di presidente. La lettera è quella firmata da Giovanni Lamioni che, quindi, dal pomeriggio di ieri non è più il presidente di Confartigianato Imprese Grosseto. Una decisione che ha condotto alla convocazione del Consiglio direttivo dell’associazione. "La decisione – spiegano i componenti dell’assemblea – è maturata al termine di un lungo e intenso percorso alla guida dell’associazione, incarico ricoperto dal 2004, e in considerazione delle crescenti responsabilità imprenditoriali e professionali che richiedono oggi un impegno costante e una presenza continuativa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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