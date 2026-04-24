Sebastiano Odierna si dimette dalla carica di Consigliere comunale a Sarno

Sebastiano Odierna ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale a Sarno. La decisione è stata comunicata in seguito alla sua elezione al Consiglio Regionale della Campania. La sua uscita dall’ente comunale avviene nel momento in cui ha ottenuto il nuovo incarico a livello regionale. La comunicazione delle dimissioni è stata resa nota ufficialmente dal rappresentante stesso.

Annuncia le proprie dimissioni da Consigliere Comunale, Sebastiano Odierna, a seguito della recente elezione al Consiglio Regionale della Campania. Una scelta che nasce da un profondo senso delle Istituzioni e dalla volontà di onorare pienamente il nuovo mandato ricevuto. “L’elezione al Consiglio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Regione Campania, Cirielli si dimette da consigliere per mantenere la carica di parlamentare"Mi ero candidato per fare il presidente della giunta regionale non il capo dell'opposizione", ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli... Leggi anche: Ardea, si dimette il consigliere comunale Giovanni Giovannelli: cambia l’assetto in Consiglio