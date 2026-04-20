Presidente di Cerved si dimette chi è Giuseppe Del Deo | indagato per peculato e accesso abusivo dalla Procura

Il presidente di Cerved Group ha annunciato le sue dimissioni, dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta della Procura. Giuseppe Del Deo, che in passato ha ricoperto il ruolo di vice direttore dell’Aisi, è indagato per peculato e accesso abusivo a sistemi informatici. L'indagine riguarda anche un gruppo di persone noto come i 'Neri' e si concentra su presunti accessi illegali e attività non autorizzate legate a dossier e informazioni riservate.

Giuseppe Del Deo si è autosospeso dalla presidenza di Cerved Group. Ex vice?direttore dell’Aisi, è indagato con il gruppo dei 'Neri' per accessi abusivi, dossier illegali e attività para?investigative.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dossieraggio, indagato l'ex numero 2 del Dis Giuseppe Del Deo: contestati peculato e accesso abusivo a sistema informaticoGiuseppe Del Deo, ex numero due del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), è indagato per peculato e per accesso abusivo a sistema... Da ufficiale dell’esercito a vicedirettore del Dis: chi è Giuseppe Del Deo, l’ex 007 indagato per peculatoC’è anche il nome di Giuseppe Del Deo, l’ex numero due del Dis, tra gli indagati nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore”, un gruppo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Cerved: calano i tempi di pagamento delle imprese; Pagamenti: tempi in calo ma ritardi in aumento, il paradosso delle imprese italiane secondo Cerved; Ad Autostrade Alto Adriatico il premio Industria Felix; Pagamenti imprese, tempi in calo ma ritardi in aumento. La nuova presidente di Nintendo of America, Devon Pritchard, si è presentata in videoDevon Pritchard si è presentata per la prima volta in video nel suo nuovo ruolo ufficiale di Presidente di Nintendo of America, prendendo il posto che era di Doug Bowser. NOTIZIA di Giorgio Melani — ... multiplayer.it “Terremoto” Squadra Fiore: indagato del Deo, ex numero 2 del Dis L'attuale presidente Cerved accusato di aver distratto fondi per 5 milioni fin dal 2022... facebook