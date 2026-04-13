Due figli di una donna deceduta in ambulanza a Forlì hanno dichiarato di essere sconvolti e di voler conoscere la verità sui fatti. Hanno riferito di aver appreso dai giornali che la madre sarebbe stata vittima di omicidio volontario. La famiglia chiede chiarimenti e giustizia in relazione alla morte della donna. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di quanto accaduto.

“ Siamo sconvolti, vogliamo la verità e giustizia. Abbiamo scoperto dai giornali che nostra madre era vittima di omicidio volontario”. Così Gianfranco e Vittorio Ruffilli, figli dell’85enne Deanna Mambelli, morta il 25 novembre 2025 dopo il ricovero all’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Secondo gli inquirenti, l’autista della Croce Rossa Luca Spada avrebbe iniettato aria tramite un catetere venoso mentre la donna veniva trasferita per la riabilitazione. “I primi di novembre era ricoverata in cardiologia e le era stato messo uno stent. Il 25 novembre l’hanno dimessa per fare riabilitazione perché era due settimane che era a letto”, raccontano i figli.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morti in ambulanza a Forlì, i figli di Deanna Mambelli: "Vogliamo verità e giustizia"

Anziani morti in ambulanza, i figli di Deanna Mambelli: "L'avevamo vista tre ore prima, stava bene. Poi il decesso improvviso"Vittorio e Giancarlo Ruffilli raccontano l'ultima volta che hanno visto la madre e cosa è successo dopo la sua morte del tutto inaspettata.

I figli di Deanna Mambelli: “L’avevamo vista 3 ore prima e stava bene, poi quella morte improvvisa”Forlì, 13 aprile 2026 – Quel pranzo in ospedale, una chiacchierata tranquilla, le rassicurazioni dei medici.