Nomine i soci della Cucinelli hanno rinnovato il Cda | tutti i nomi

I soci della Casa di Moda Cucinelli hanno approvato il bilancio 2025, che mostra un utile di 97 milioni di euro. Durante l'assemblea, è stato anche rinnovato il Consiglio di Amministrazione, con tutti i membri usciti e confermati nelle rispettive cariche. La decisione è stata presa all’unanimità, senza modifiche ai nomi dei componenti del consiglio. La riunione si è svolta in un clima di consenso tra gli azionisti.