Nomine i soci della Cucinelli hanno rinnovato il Cda | tutti i nomi
I soci della Casa di Moda Cucinelli hanno approvato il bilancio 2025, che mostra un utile di 97 milioni di euro. Durante l'assemblea, è stato anche rinnovato il Consiglio di Amministrazione, con tutti i membri usciti e confermati nelle rispettive cariche. La decisione è stata presa all’unanimità, senza modifiche ai nomi dei componenti del consiglio. La riunione si è svolta in un clima di consenso tra gli azionisti.
L'Assemblea degli Azionisti della Casa di Moda Cucinelli ha approvato il bilancio di esercizio 2025, con utile di Euro 97.020.312. Determinata anche la distribuzione dei dividendi: 1.04 euro ad azione. L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando in.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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