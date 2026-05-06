Confartigianato Chieti a Bruxelles la delegazione incontra il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto

Una delegazione di Confartigianato Chieti è arrivata a Bruxelles per partecipare a incontri istituzionali. Durante la visita, i rappresentanti hanno incontrato il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, affrontando questioni legate alle imprese e ai territori. La missione è finalizzata ad approfondire le tematiche europee che interessano le realtà locali e il sistema produttivo.