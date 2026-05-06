Confartigianato Chieti a Bruxelles la delegazione incontra il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto
Una delegazione di Confartigianato Chieti è arrivata a Bruxelles per partecipare a incontri istituzionali. Durante la visita, i rappresentanti hanno incontrato il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, affrontando questioni legate alle imprese e ai territori. La missione è finalizzata ad approfondire le tematiche europee che interessano le realtà locali e il sistema produttivo.
Una delegazione di Confartigianato Chieti ha visitato Bruxelles per una serie di incontri istituzionali finalizzati ad approfondire i principali temi europei che incidono sul sistema delle imprese e dei territori. Momento centrale della visita è stato l’incontro con il vicepresidente esecutivo.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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