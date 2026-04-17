Biennale vicepresidente Commissione europea vittima di uno scherzo di comici russi | Impedire ad ogni costa la partecipazione della Russia

Durante una registrazione pubblicata online, i comici russi Vovan e Lexus hanno coinvolto il vicepresidente della Commissione europea in uno scherzo, durante il quale ha dichiarato di voler bloccare la partecipazione della Russia alla prossima Biennale. La conversazione, diffusa sui social, mostra il funzionario europeo che discute con i comici e afferma di voler impedire in ogni modo la presenza russa all’evento. La vicenda ha suscitato diverse reazioni nel mondo politico e culturale.

Nuove rivelazioni sul caso dellaBiennale di Venezia. La vicepresidente esecutiva della Commissione europea,Henna Virkkunen, ha infatti ammesso di aver esercitatopressioni sugli organizzatorinel tentativo di far cambiare loro idea sullapartecipazione della Russiaalla 61esima Esposizione internazionale d’Arte, dopo che il presidentePietrangelo Buttafuocoaveva deciso di aprire un padiglione dedicato alla Federazione. La confessione è arrivata nel corso di uno scherzo orchestrato daicomici russi Vovan e Lexus. Come riferisce l’agenzia russaTass, i due, noti per le telefonate prank, hanno comunicato con Virkkunenfingendosi l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko, pubblicando in seguito il video sul loro canale Telegram.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Biennale, vicepresidente Commissione europea vittima di uno scherzo di comici russi: “Impedire ad ogni costa la partecipazione della Russia” Notizie correlate I due comici russi dello scherzo a Giorgia Meloni hanno colpito ancora sul caso Biennale Venezia-Russia – Il videoVovan & Lexus, i due comici russi che a novembre 2023 hanno beffato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale hanno parlato... La Commissione Europea taglierà i finanziamenti alla Biennale di Venezia, se questa consentirà alla Russia di partecipareLa Commissione Europea ha dichiarato che taglierà i finanziamenti alla Biennale di Venezia, se gli organizzatori andranno avanti con il loro progetto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riapertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia: l'Ue minaccia di tagliare i fondi; Biennale, le accuse di Bruxelles: Sostegno indiretto alla Russia; Dopo il festival di Russia Today a Bologna, Bruxelles contatta l’Italia per far rispettare le sanzioni; I due comici russi dello scherzo a Giorgia Meloni hanno colpito ancora sul caso Biennale Venezia-Russia - Il video. Biennale Arte, vicepresidente Ue vittima di uno scherzo dei comici russi Vovan e LexusGli autori dello scherzo hanno comunicato con Virkkunen fingendosi l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko ... adnkronos.com La Commissione europea ha avviato la procedura per revocare i fondi alla Biennale di Venezia, per la riapertura del padiglione russoLa Commissione europea ha comunicato ufficialmente l’avvio della procedura per revocare o sospendere i fondi europei alla Biennale di Venezia, una delle esposizioni d’arte contemporanea più importanti ... ilpost.it BAUADVISOR E BIENNALE DI VENEZIA Siete pronti per la Biennale d'Arte 2026 Noi ci siamo e non vediamo l'ora di prenderci cura dei vostri amori a 4 zampe. BAUADVISOR con il suoi servizi di Dog Sitting è al fianco della Fondazione LA BIENNALE DI VE facebook Il Milan segue Spinazzola: offerto un biennale all'esterno del Napoli x.com