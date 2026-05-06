Condannato a 11 anni per abusi su una bambina di 9 anni | per il pm l'uomo andava assolto
Un uomo di 50 anni è stato condannato a 11 anni di carcere in seguito a un processo per aver palpeggiato e abusato di una bambina di 9 anni. La vicenda riguarda un incidente avvenuto in un contesto di vendita ambulante e si è conclusa con la sentenza di primo grado. Secondo il pubblico ministero, invece, l’uomo avrebbe dovuto essere assolto.
Avrebbe palpeggiato e abusato di una bimba di 9 anni: un 50enne venditore ambulante condannato in primo grado a 11 anni di reclusione. Per la procura, invece, la vittima sarebbe stata “inattendibile”.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Abusi su una bambina e offerta di soldi in cambio di sesso, condannato a 11 anni un ambulanteLECCE - Si è chiuso con una condanna a 11 anni di reclusione il processo a carico di un ambulante del Leccese di 50 anni, imputato per violenza...
Attacchi iraniani in Kuwait, tra le vittime una bambina di 11 anni: “Mi ha chiamato per dirmi che andava a letto. Poi è morta”Tra le vittime degli attacchi lanciati da Teheran in Kuwait dopo l’avvio dell’operazione militare di Stati Uniti e Israele contro Iran c’è anche una...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Abusi su una bambina e offerta di soldi in cambio di sesso, condannato a 11 anni un ambulante; Abusi su una bambina di 10 anni, ambulante condannato a 11 anni; Abusi su una bambina? Ambulante salentino condannato a 11 anni; Mamma, quell'uomo mi tocca e mi dà i soldi: condannato a 11 anni. Per il pm andava assolto.
Abusi su una bambina e offerta di soldi in cambio di sesso, condannato a 11 anni un ambulanteEmesso il verdetto nei riguardi di un 50enne del Leccese, accusato di violenza sessuale, tentata violenza sessuale e corruzione di minorenne. Il Tribunale si discosta dalla richiesta della Procura, ch ... lecceprima.it
Torino, condannato a 7 anni e 6 mesi Francesco Ferrara, l'ex re dei Mercatini di Natale e di CioccolatòL'imprenditore era accusato di alcune presunte estorsioni (derubricate a tentate), minacce e sequestro di persona ... torino.corriere.it
Incendiò Capo Gallo, condannato a dieci anni di carcere x.com
Condannato a 6 mesi un 50enne di Menfi dal Tribunale di Sciacca per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook