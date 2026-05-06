Condannato a 11 anni per abusi su una bambina di 9 anni | per il pm l'uomo andava assolto

Un uomo di 50 anni è stato condannato a 11 anni di carcere in seguito a un processo per aver palpeggiato e abusato di una bambina di 9 anni. La vicenda riguarda un incidente avvenuto in un contesto di vendita ambulante e si è conclusa con la sentenza di primo grado. Secondo il pubblico ministero, invece, l’uomo avrebbe dovuto essere assolto.