Gli attacchi iraniani in Kuwait hanno provocato diverse vittime, tra cui una bambina di 11 anni. La famiglia della vittima ha riferito che la bambina aveva chiamato i genitori dicendo che stava andando a letto prima di morire. Questi attacchi sono avvenuti dopo l’avvio dell’operazione militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Tra le vittime degli attacchi lanciati da Teheran in Kuwait dopo l’avvio dell’operazione militare di Stati Uniti e Israele contro Iran c’è anche una bambina iraniana di 11 anni, Elena Abdullah Hussein. La piccola viveva con la famiglia in Kuwait, dove è presente una numerosa comunità iraniana. Escalation in Medio Oriente: missili iraniani su Israele, fregata italiana parte da Taranto. Iran: “Colpiremo ogni nave Usa o israeliana” Secondo quanto ricostruito, la famiglia Hussein si era rifugiata nella cantina del palazzo fin da sabato 28 febbraio 2026, quando Teheran aveva avviato la sua campagna di rappresaglia. Martedì 3 marzo, ritenendo che i bombardamenti si fossero attenuati, i familiari erano tornati nel loro appartamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Attacchi iraniani in Kuwait, tra le vittime una bambina di 11 anni: "Mi ha chiamato per dirmi che andava a letto. Poi è morta"

