Cassazione | libero Piritore fine ai domiciliari

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare l’arresto dell’ex prefetto Filippo Piritore, che è stato quindi liberato e può tornare in libertà. La sentenza ha effetto immediato, interrompendo qualsiasi restrizione nei suoi confronti. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento legale che coinvolgeva l’ex prefetto e le misure cautelari precedenti.

La Corte di Cassazione ha annullato l'arresto dell'ex prefetto Filippo Piritore, rendendolo immediatamente. La decisione dei supremi giudici pone fine alla misura cautelare che lo teneva agli arresti domiciliari da ottobre. Il caso riguarda il depistaggio delle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Siciliana. L'annullamento senza rinvio significa che le accuse di aver sviato le indagini non hanno trovato riscontro sufficiente per mantenere la custodia. Il nodo del guanto scomparso e la memoria giudiziaria. Al centro della vicenda giudiziaria vi è un reperto fisico: un guanto trovato a bordo della Fiat 127 usata dai killer nel giorno del delitto.