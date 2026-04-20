La Cassazione ha confermato la condanna definitiva per un uomo coinvolto nel caso di omicidio avvenuto a Santa Margherita Ligure. La sentenza stabilisce che l'uomo è colpevole di eccesso colposo in omicidio colposo e ha respinto l'appello presentato dai suoi avvocati. Contestualmente, i giudici hanno autorizzato l'esecuzione di lavori di pubblica utilità come misura alternativa alla detenzione.

So è chiuso l’iter giudiziario legato all’omicidio di Alessio Grana avvenuto per mano del suo vicino di casa Sergio Frisinghelli a Santa Margherita Ligure nell’agosto del 2023 nella zona dello stabile di via Costamezzana in cui entrambi abitavano. La Cassazione ha confermato quanto stabilito dal Tribunale di Genova con rito abbreviato: Frisinghelli è colpevole di eccesso colposo in omicidio colposo e la condanna a 2 anni e 20 giorni di reclusione viene commutata in un tempo eguale di lavori di pubblica utilità. Ora si passa alla decisione in merito all’ambito nel quale questi lavori verranno effettivamente svolti. La vicenda era l'epilogo di una storia in un ambito di rapporti tesi da tempo fra Grana, ritenuto in città «aggressivo e prepotente», e i vicini di casa di via Costamezzana.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Santa Margherita Ligure, condanna di Frisinghelli diventa definitiva, Cassazione dice si ai lavori di pubblica utilità

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