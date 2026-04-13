Desenzano | Premiazioni concorso Primavera è donna 2026

Sabato 23 maggio 2026, al Teatro San Michele di Desenzano del Garda, frazione Rivoltella, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso “Primavera è Donna”. L’evento conclude il progetto artistico e culturale promosso dall’associazione Swanbook, che coinvolge diverse iniziative e partecipanti legati al tema della donna. La manifestazione si svolge in un edificio storico del comune, con una cerimonia pubblica che vede protagonisti i vincitori del concorso.

Si terrà sabato 23 maggio 2026, al Teatro San Michele di Desenzano del Garda, frazione Rivoltella, l’evento conclusivo del contenitore artistico e culturale “Primavera è Donna”, promosso da Swanbook Associazione Culturale e Ricreativa.L’ingresso sarà gratuito e libero al pubblico, con inizio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Sfruttamento della prostituzione a Desenzano del Garda, sequestrati 2 centri massaggi: donna cinese nei guaiDue centri massaggi sono stati sottoposti a sequestro preventivo a Desenzano del Garda, nell’ambito di un’indagine che vede coinvolta una donna di... Concorso graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi attesi in primavera. I requisiti richiestiÈ atteso per la primavera 2026 l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate dalle scuole per l’assegnazione delle supplenze annuali,...