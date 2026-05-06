Concorso guide turistiche 2026 per ottenere l’abilitazione scadenza e requisiti

Il Ministero del Turismo ha annunciato un nuovo bando per il concorso guide turistiche 2026. La procedura è rivolta a diplomati e laureati che desiderano ottenere l’abilitazione alla professione. La scadenza per la presentazione delle domande e i requisiti richiesti sono stati specificati nel bando pubblicato recentemente. La selezione mira a garantire l'accesso alla professione di guida turistica nel settore culturale e turistico.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato un nuovo bando per l’ abilitazione alla professione di guida turistica, aprendo le porte a diplomati e laureati interessati a lavorare nel settore culturale e turistico. Si tratta di una procedura molto attesa, che rientra nel nuovo sistema nazionale introdotto dalla riforma della professione e che mira a uniformare i requisiti e le modalità di accesso su tutto il territorio italiano. Non un bando di concorso ma un concorso abilitante. Il bando per l’abilitazione alle guide turistiche 2026 è stato pubblicato il 29 aprile 2026 e rappresenta il secondo esame nazionale dopo la riforma del settore. L’obiettivo è consentire a nuovi professionisti di ottenere il titolo ufficiale necessario per esercitare legalmente la professione in Italia.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso guide turistiche 2026 per ottenere l’abilitazione, scadenza e requisiti Notizie correlate Guide turistiche, arriva il secondo esame di abilitazione: ecco i dettagliMentre devono ancora concludersi le selezioni per la prima edizione (gli ultimi orali si terranno la prossima settimana), è stato pubblicato il nuovo... Guide turistiche, arriva il secondo concorso nazionale: ecco i dettagliMentre devono ancora concludersi le selezioni per la prima edizione (gli ultimi orali si terranno la prossima settimana), è stato pubblicato il nuovo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pubblicato il bando annunciato dal Ministro Mazzi per l'esame di abilitazione nazionale alla guida turistica: al via il nuovo esame per il conseguimento dell'abilitazione; Il Ministero del Turismo ha pubblicato il bando di abilitazione a guida turistica per il 2026; Guida Turistica 2026: Bando per diplomati per conseguire l'abilitazione all’esercizio della professione; Concorso guida turistica, cosa sapere sul bando per l'abilitazione. Nuovo bando Guida Turistica 2026: al via il secondo esame di abilitazione nazionalePubblicato il nuovo bando nazionale per l’abilitazione: accesso con diploma o laurea, domanda su inPA e selezione in tre prove tra test, colloquio e simulazione di visita guidata ... ediltecnico.it Esame abilitazione Guida Turistica 2026: come fare domanda entro il 19 maggioCosa sapere sul nuovo bando dell'esame abilitazione guida turistica 2026: chi partecipa, cosa cambia rispetto allo scorso anno, come prepararsi. leggioggi.it Concorso Guide Turistiche. Online il bando per accedere all'abilitazione. Sarà richiesto solo il possesso di diploma! Tutte le info sulle prove da superare nel link del primo commento - facebook.com facebook