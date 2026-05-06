Concorso guide turistiche 2026 per ottenere l’abilitazione scadenza e requisiti

Da quifinanza.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero del Turismo ha annunciato un nuovo bando per il concorso guide turistiche 2026. La procedura è rivolta a diplomati e laureati che desiderano ottenere l’abilitazione alla professione. La scadenza per la presentazione delle domande e i requisiti richiesti sono stati specificati nel bando pubblicato recentemente. La selezione mira a garantire l'accesso alla professione di guida turistica nel settore culturale e turistico.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato un nuovo bando per l’ abilitazione alla professione di guida turistica, aprendo le porte a diplomati e laureati interessati a lavorare nel settore culturale e turistico. Si tratta di una procedura molto attesa, che rientra nel nuovo sistema nazionale introdotto dalla riforma della professione e che mira a uniformare i requisiti e le modalità di accesso su tutto il territorio italiano. Non un bando di concorso ma un concorso abilitante. Il bando per l’abilitazione alle guide turistiche 2026 è stato pubblicato il 29 aprile 2026 e rappresenta il secondo esame nazionale dopo la riforma del settore. L’obiettivo è consentire a nuovi professionisti di ottenere il titolo ufficiale necessario per esercitare legalmente la professione in Italia.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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