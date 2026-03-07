Giornata dei giusti dell' umanità | premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso Adotta un giusto

Ieri l'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento ha organizzato la cerimonia per la

Fedele al consueto appuntamento annuale, ieri l'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento ha celebrato la "Giornata dei giusti dell'umanità". Lo ha fatto con la premiazione del concorso "Adotta un giusto" che ha visto un'importante partecipazione di istituti scolastici di città e provincia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

“Giornata dei Giusti dell’Umanità”: il concerto “Le Quattro Stagioni”La memoria non è soltanto esercizio del ricordo, ma responsabilità viva che attraversa il presente e orienta il futuro.

Ad Avellino "Le Quattro Stagioni" per la Giornata dei Giusti dell'UmanitàPrefettura e Questura hanno celebrato insieme, per la prima volta, la ricorrenza istituita in Italia nel 2017.

Tutto quello che riguarda Giornata dei giusti dell'umanità....

Temi più discussi: Il 6 marzo e il grande sogno della Giornata dei Giusti dell'umanità; Giornata dei Giusti 2026 per la democrazia: storie di coraggio e responsabilità civile; Giornata europea dei giusti; Rimini celebra la Giornata dei Giusti.

GIORNATA DEI GIUSTI. DIALOGO E NONVIOLENZA PER COSTRUIRE LA PACE: L’11 MARZO LA CERIMONIA AL GIARDINO DEL MONTE STELLAOnorati Piero Calamandrei, Martin Luther King, Vivian Silver, Reem Al-Hajajreh e Aleksandra Sasha Skochilenko. Buscemi: Esempi che ispirano ogni giorno persone in tutto il mondo e che sarebbe bene ... mi-lorenteggio.com

Giornata dei Giusti 2026 per la democrazia: storie di coraggio e responsabilità civileLa Giornata dei Giusti dell’Umanità si celebra ogni anno, nel giorno odierno, per promuovere la memoria del bene e onorare coloro che si sono opposti a genocidi, totalitarismi e discriminazioni, salva ... korazym.org

Lo spettacolo della Val Fiscalina adesso in una meravigliosa giornata di sole invernale, un paesaggio da favola con la Croda dei Toni sullo sfondo.. #montagna #alpi #dolomiti #neve #valfiscalina #altapusteria #inverno - facebook.com facebook

Giornata di preghiera e digiuno per la pace: l'adesione della Diocesi di Chiavari x.com