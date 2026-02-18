Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2026 | 3350 posti aperti anche ai civili non laureati

Il Ministero della Giustizia ha aperto il concorso per 3.350 posti di Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria, a causa della necessità di rinforzare il personale nelle carceri italiane. La selezione, pubblicata il 12 febbraio 2026, riguarda anche civili senza laurea e prevede l’assunzione di 3.048 uomini e 302 donne. La decisione mira a sostenere il sistema penitenziario, che sta affrontando un aumento delle presenze e delle esigenze di sicurezza.

Pubblicato il concorso per 3.350 (3.048 uomini e 302 donne) Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria 2026, bandito dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con decreto del 12 febbraio 2026. 1.340 posti sono aperti a tutti i cittadini italiani in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza necessità di aver prestato servizio militare. Il concorso è suddiviso in due procedure distinte: il Concorso A (2.010 posti riservati a volontari in ferma prefissata) e il Concorso B (1.340 posti aperti ai civili). La prova d’esame consiste in un quiz a risposta multipla su argomenti di cultura generale e materie della scuola dell’obbligo, seguito da prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali.🔗 Leggi su Napolitoday.it Polizia Penitenziaria, bando per 3.350 allievi agenti: selezioni aperte anche ai civili diplomatiIl Ministero della Giustizia ha aperto un nuovo concorso per assumere 3. Concorso Polizia Penitenziaria: 3.350 posti per allievi anche diplomatiIl Ministero della Giustizia ha aperto le iscrizioni per il concorso che offre 3. Concorso Polizia Penitenziaria 2026 - Preparazione alle prove Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2026: 3350 posti aperti anche ai civili diplomati; Concorso 3.350 Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2026; Dap, concorso 653 agenti: calendario esami psico-fisici e attitudinali; Concorso per 3350 Allievi agenti della Polizia Penitenziaria: Bando 2026. Polizia Penitenziaria, maxi concorso per 3.350 allievi agentiROMA Il Ministero della Giustizia lancia una maxi-selezione per rafforzare la Polizia Penitenziaria: in palio 3.350 posti da allievo agente, di cui 3.048 per uomini e 302 per donne. Il concorso, curat ... corrieredellacalabria.it Concorso per 3350 Allievi agenti della Polizia Penitenziaria: Bando 2026È stato indetto il concorso Allievi Agenti Polizia penitenziaria 2026 per 3350 posti, aperto anche ai civili diplomati. Ecco il bando da scaricare e tutte le informazioni su requisiti, domanda e prove ... ticonsiglio.com Concorso Pubblico Polizia Penitenziaria 2026: assunzione di 3350 Allievi Agenti Tutte le info su https://www.concorsosicilia.it/concorso-pubblico-polizia-penitenziaria-2026-assunzione-di-3350-allievi-agenti/ #concorsipubblici #lavoro #assunzioni #concorsi facebook