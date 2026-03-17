Concorso per allievi carabinieri da 3.081 posti con il diploma i requisiti per partecipare

L’Arma dei Carabinieri ha annunciato il bando di concorso per 3.081 posti da allievi carabinieri con diploma. La selezione riguarda giovani che vogliono entrare nel ruolo di appuntati e carabinieri in ferma quadriennale. La pubblicazione del bando specifica i requisiti necessari per partecipare e le modalità di presentazione della domanda.

L’Arma dei Carabinieri ha pubblicato il bando per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale nel ruolo appuntati e carabinieri. La selezione è aperta sia ai cittadini civili sia ai volontari delle Forze Armate e le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica entro la scadenza di aprile. Vediamo nel dettaglio come funziona la selezione, quali sono i requisiti e come partecipare. Quanti sono i posti disponibili e come sono suddivisi. Il bando prevede l’assunzione complessiva di 3.081 allievi carabinieri con contratto di ferma quadriennale. I posti sono suddivisi tra diverse categorie di candidati: 2. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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